Tunelovanie tunela Višňové

Výstavba tunela Višňové uviazla a na povrch sa dostávajú informácie o zlyhaní zodpovedných a aj tunelovaní výstavby tunela, obdobne ako tomu bolo v prípade tunelovania tunela Branisko.

V sumáre to možno vysvetliť v troch bodoch:

1., Zlyhanie riadenia zákazky zo strany NDS. Zodpovední mali konať hneď prvý mesiac po tom ako došlo k sklzu stavby a nie až po niekoľkých rokoch, keď už bolo na korekciu neskoro.

2., Terajšie ponechanie rozrobeného tunela napospas práve vo fáze prác, ktoré technologicky sa musia vykonať v rýchlom slede je ďalšia nezodpovednosť, vďaka ktorej hrozia závaly a to, že sa nevratne znehodnotí aj to čo postavené bolo.

3., Teraz sa objavujú informácie o tunelovanie tunela obdobným spôsobom ako tomu bolo v prípade tunela Branisko. Možno, že zavesenie firiem blízkych k rozhodovacím procesom vysvetľuje prečo NDS nekonala a nechala situáciu zájsť až do dnešného štádia.

Mapa - tunel Višňové. (NDS, a.s.)

Vyzerá to tak, že jediný tunel, ktorý nebol vytunelovaný, bol tunel Sitina, ktorý stavali Japonci. Ale aj tu došlo k nechcenému prezradeniu tunelovania, síce nie výstavby samotného tunela, ale...

Pri jeho slávnostnom otváraní povedal Róbert Fico, že tunel bol predražený a stál 5 miliárd Sk. Lenže na to reagovala japonská strana, že to nie je pravda a ona účtovala necelé 3,5 miliardy Sk.

Nakoniec rozdiel medzi tým čo štát zaplatil a čo dostal zhotoviteľ, bol vyplatené firmám, ktoré robili výstavbu pred a za tunelom. To, že ju spravili šlendriánsky je vodičom dobre známe. V smere z Petržalky nie je možné pokračovať preradením sa z pruhu do pruhu na križovatku na Patrónku ani opačne, ale autá sú posielané do križovatky so svetelnou signalizáciou so smerom na Slávičie údolie. Z druhej strany tunela je diaľničná križovatka, ktorá má názov Polianky, ale nie je možne v nej odbočiť na Polianky. Výsledkom je zbytočné zdržanie dopravy pri obchádzaní toho, čo mohlo byť spravené hneď a poriadne.

Situácia medzi tunelom Sitina a mostom Lafranconi v oboch smeroch. Červená znázorňuje ako sa jazdí a zelená ako by sa mohlo jazdiť keby sa rozmýšľalo. (Do leteckej snimky od Eurosense zakreslil Jozef Drahovský)

Záver:

Tunel Višňové je hotová katastrofa a ak nedôjde k zásadným zmenám vo februárových voľbách, tak aj katastrofou ostane. Navyše uvidíme ako dopadne tunel pod Karpatmi, ktorý má tvoriť severnú časť obchvatu Bratislavy - diaľnicu D4. Možno ten bude vytunelovaný ešte pred samotnou výstavbou a preto sa ani nezačne v dohľadnej dobe stavať, hoci ho Bratislava potrebuje.