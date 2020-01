Prišla mi sms od odz.skytoll, že mi končí diaľničná známka k 31.1.2020, ale

To ale znamená, že niekoľko hodín predtým som zaplatil diaľničnú známku na rok 2020 o čom mi prišla sms aj e-mail. Oblial ma studený pot, že som sa preklepol v evidenčnom čísle vozidla.

Dal som si na obrazovku obe SMS.

SMS o tom, že mám platnú známku do 31.1.2021 mala dátum 27.1.2020 a čas 18:24

SMS o tom, že mi končí platnosť známky k 31.1.2020 mala dátum 27.1.2020 a čas 22:48

Pozriem elektronickú poštu a tam dva e-maily s totožnou informáciou ako v SMS, akurát o minútu staršie. Porovnávam evidenčné číslo vozidla a zdá sa mi rovnaké v oboch e-mailoch.

Pre istotu, aj keď nemám v EČV číslicu nula a písmeno O (častá chyba) skopíroval som EČV z oboch e-mailov a do Excelu a dal elektronicky porovnať.

Funkcia =IF(A1=A2;"Zhodné";"Rozdielne") povedala, že sú zhodné a vydýchol som si.

Pre istotu som využil kontrolnú funkciu servera www.eznamka.sk a zadal EČV svojho vozidla.

Výsledok bol takýto:

www.eznamka.sk PrintScreen (Červeným zatrel EČV Jozef Drahovský)

Zaver:

Odrazu sú platné dve známky na jedno vozidlo. Čo nie je problém, ak by s tým počítal aj program, ktorý posiela notifikácie.

Keby som to programoval ja, tak druhá SMS by bola vo význame, „stará známka končí k 31.1.2020, ale už je platná aj nová známka až do 31.1.2021“.



Nerobil by som zbytočný stres vodičom.