Prečo na Slovensku nerobíme na prvý krát dopravné značenie poriadne?

Národná diaľničná spoločnosť dnes 3.2.2020 publikovala dve zaujímavé správy. Informáciu, že súťaž na dodávateľa nového mýtneho systému bude v máji a že uzatvorila rámcovú dohodu o nákupe dopravných značiek.

Pri jednom z oznamov je fotografia, ktorá vyvoláva zdesenie a úsmev zároveň v závislosti od uhlu pohľadu. Skúste sa na ňu pozrieť a hľadať niečo neštandardné. Presnejšie nie neštandardné, lebo takých vecí je v rámci Slovenska veľa. Takže hľadajte niečo čo je na nej inak, ako by malo byť.

https://www.ndsas.sk/press/spravy/sutaz-na-sluzbu-spoplatnenia-cestnej-infrastruktury-planujeme-vyhlasit-v-maji (www.ndsas.sk)

Našli ste?

Ak nie. Tak si skúste predstaviť, že idete tadiaľ ako vodič prvý krát v živote.

Našli ste na druhý pokus?

Ak nie, tak mám pomocnú otázku. Koľko druhov dopravného značenia je na fotografii?

Našli ste na tretí pokus?

Ak nie, tak porovnajte informačnú hodnotu jednotlivých druhov dopravného značenia pre prichádzajúceho vodiča vo význame radenia sa do jazdných pruhov.

Ak nie, tak tu je popis toho čo je na fotografii v neporiadku:

Vodorovné dopravné značenie (V9a - Smerové šípky) definuje, že:

ľavý jazdný pruh ide len priamo,

stredný jazdný pruh ide priamo aj vpravo

pravý jazdný pruh ide len vpravo.

Kúsok ďalej, v ľavom jazdnom pruhu sa mení šípka priamo na šípku vľavo a stredný jazdný pruh nepokračuje aj vpravo, hoci na vozovke je označený tak ako keby pokračoval aj vpravo. Je to problematické najmä vtedy, keď doprava je hustá, posúvate sa a vidíte na vozovke len jednu šípku pred sebou. Potom nastáva preraďovanie sa z pruhu do pruhu na poslednú chvíľu, zbytočná nervozita a zdržanie.

Nad vodorovným dopravným značením, po oboch stranách je zvisle dopravné značenie na bielom podklade (C 20 Usporiadanie jazdných pruhov). Ktoré hovorí, že ľavý jazdný a stredný jazdný pruh je len priamo a pravý jazdný pruh je len na vpravo. Táto informácia je v rozpore z predchádzajúcou informáciou z vodorovného dopravného značenia.

Nad spomenutým zvislým dopravným značením je ďalšie zvisle dopravné značenie na zelenom podklade (IS 3 Návesť pred križovatkou), ktoré hovorí, že vľavo je smer D3 Žilina, Ostrava, Čadca, Svrčinovec. Priamo je niečo miestne, text je veľmi drobný na prečítanie z fotografie. Vpravo je smer Skalité, Svrčinovec so zákazom pre nákladné vozidlá.

Horné zvislé dopravné značenie je v rozpore zo zvislým dopravným značením umiestnením nižšie a aj v rozpore s vodorovným dopravným značením.

Ako by to malo správne byť?

Každým smerom ide len jeden jazdný pruh a prichádzajú tri jazdné pruhy. Takže na všetkom zvislom aj vodorovnom dopravnom značení, by mal byť ľavý jazdný pruh označený len vľavo stredný jazdný pruh len priamo a pravý jazdný pruh len vpravo.

Prečo dochádza k realizácii dopravného značenia, ktoré je už od začiatku v rozpore samé zo sebou?

Keď som bol členom komisie dopravy a informačných systémov v Bratislave, snažil som sa dávať dopravné značenie do poriadku. Vtedy som zistil, že problém je v jeho objednávaní. Najmä pri objednávaní po zmenách v organizácii dopravy. Väčšinou to bolo preto, že objednávka zhotoviteľovi neobsahovala presnú špecifikáciu dopravného značenia v celom súvisiacom úseku. Potom dochádza k výsledku aký je zachytený na fotografii.

Moje odporučenie pre Národnú diaľničnú spoločnosť:

Je pekné, že je uzatvorená rámcová zmluva nasledujúceho významu: „Rámcová dohoda pokrýva aktualizáciu dopravného značenia na diaľniciach a rýchlostných cestách a cestách v správe NDS v zmysle platných noriem a technických predpisov, výmenu dopravných značiek, ktoré stratili svoju funkčnosť z dôvodu poškodenia, respektíve koncom životnosti dopravnej značky ako aj dodávku a osadenie dopravných značiek v zmysle projektových dokumentácii schválených MDV SR.“

navrhujem doplniť o text vo význame: „a aj výmenu dopravného značenia v zmysle zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a súvisiacich predpisov, tak aby dopravné značenie nebolo vo vzájomnom rozpore zo sebou a skutočnosťou a už z diaľky poskytovalo jednoznačnú informáciu pre vodičov.“

Záver:

Áno, mám profesionálnu deformáciu v tom, že ak sa pozriem na dopravné riešenie, tak hneď vidím všetky chyby v dopravnom značení a snažím sa ich naprávať. Rovnako ako jazykovedci, ktorí sa pozrú na text, tak vidia všetky pravopisné chyby, ktoré ihneď červeným opravujú.