V ktorom jazdnom pruhu má ísť osobné auto širšie ako 2,2 metra?

Veľa vodičov si myslí, že vie podľa dopravných predpisov vyriešiť každú dopravnú situáciu. Prinášam dnes odfotografovanú dopravnú situáciu, ktorú bez porušenia aspoň jedného dopravného predpisu sa dá vyriešiť len veľmi ťažko.

Obr. 1. V Bratislave v Karlovej Vsi pri električkovej zástavke Segnerova smerom do mesta, je od rekonštrukcie električkovej trate, len jeden jazdný pruh. Na jeho konci dávajú vodiči prednosť chodcom, tak ako v tomto prípade.

Obr. 2. Potom sa vodiči potešia, že pokračujú dva jazdné pruhy, tak ako to bolo pred rekonštrukciou a môžu pokračovať v jazde v hociktorom z nich.

Obr. 3. Radosť z dvoch jazdných pruhov netrvá dlho, lebo po niekoľkých metroch je obmedzenie jazdy v jazdných pruhoch.

Obr. 4. Obmedzenie jazdy v jazdných pruhoch je nasledovné. V ľavom jazdnom pruhu majú zákaz jazdy nákladné vozidlá nad 3,5 tony, autobusy, traktory a všetky vozidlá širšie ako 2,2 metra. V pravom jazdnom pruhu majú zákaz jazdy osobné vozidlá.

Otázka:

V ktorom jazdnom pruhu a prečo môžete pokračovať v jazde na osobnom vozidle, ktoré je širšie ako 2,2 metra, tak aby ste neporušili žiadne ustanovenie zákona 8/2009 Z. z. a vykonávacej vyhlášky 9/2009 Z. z.? Respektíve ako by ste vy riešili túto dopravnú situáciu?

Základné možnosti sú:

1, Pokračovať v jazde v ľavom jazdnom pruhu.

2, Pokračovať v jazde v pravom jazdnom pruhu.

3, Cúvať do najbližšej odbočky a ísť inou trasou.

4, Zostať stáť, informovať správcu komunikácie a čakať až správca komunikácie zmení dopravné značenie.

5, Zostať stáť, informovať dopravnú políciu a čakať kým vám policajt udelí výnimku na pokračovanie v jazde v niektorom z jazdných pruhov.

6, Iné riešenie - voľná tvorba.

Aby som vám to trocha uľahčil, tu je popis použitého dopravného značenia z 9/2009 Z. z.

Značka ako celok C 23a Obmedzenie v jazdných pruhoch.

Vľavo hore značka B 18 Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel.

Vľavo dole značka B 23 Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu.

Vpravo hore B 5 Zákaz vjazdu osobných automobilov.

Vyznačené vozidlá sú:

B 6 Zákaz vjazdu nákladných automobilov

B 7 Zákaz vjazdu autobusov

B9 Zákaz vjazdu traktorov

K značke č. B 5: Značka Zákaz vjazdu osobných automobilov (č. B 5) zakazuje vjazd osobným automobilom.

K značke č. B 6: Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B 6) zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

K značke č. B 7: Značka Zákaz vjazdu autobusov (č. B 7) v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami, napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka č. B 7 sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.

K značke č. B 9: Značka Zákaz vjazdu traktorov (č. B 9) zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ako sú napríklad jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.

K značke č. B 23:

Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 23), zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná šírka presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá šírka vozidla vrátane nákladu.

K značkám č. C 23a a č. C 23b: Značky Obmedzenie v jazdných pruhoch (č. C 23a a č. C 23b) vyznačujú obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny zákazových alebo príkazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke č. C 23a a č. C 23b zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Zákaz alebo obmedzenie, ktoré sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, že obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značky č. C 23a a č. C 23b sa umiestňujú v mieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá už neobsahuje symbol zákazovej alebo príkazovej značky.

Obr. 5. Pre toho, kto by chcel vidieť nálepku z druhej strany značky, som spravil fotografiu navyše.

Zaver:

Viem, že ide o ľahkú otázku a ťažkú odpoveď. Preto prvý kto správne odpovie, plus ďalší štyria za najkratívnejšiu odpoveď (podľa môjho výberu) dostanú zdarma (na moje náklady) novú dnes ešte len pripravovanú knihu „Pravidlá cestnej premávky od prvého apríla 2020“.

Disclaimer:

Autor tohto článku a fotografii v ňom uvedených Jozef Drahovsky - dopravný analytik, kandiduje v parlamentných voľbách 2020 za stranu Sloboda a Solidarita na 184. mieste.

Aj keď tento článok nie je v prospech alebo neprospech nejakej politickej strany, aj tak je povinnosť informovať o kandidovaní autora počas volebnej kampane. Síce táto informácia je uvedená aj v menu vpravo pod fotografiou, ale v prípade vytlačenia, prevzatia atď. samostatného článku by mohlo dôjsť k strate uvedenej informácie a článok by tak mohol byť posudzovaný ako porušenie zákona o voľbách, preto je tu predmetná informácia zopakovaná znova.