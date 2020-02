Zníženie rýchlosti na rýchlostných cestách na 90 km/hod od 1.4.2020

Viem, že táto zmena takmer nikoho nepoteší. Od apríla nadobúda účinnosť posledná séria zmien zákona o cestnej premávke. Okrem iného dochádza k úprave paragrafu o maximálnej povolenej rýchlosti.

Tento text platí do 31.3.2020:

§ 16 Rýchlosť jazdy

(2) Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km h-1. Na diaľnici a na rýchlostnej ceste vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km h-1 a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km h-1.

Tento text bude platiť od 1.4.2020:

§ 16 Rýchlosť jazdy

(2) Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km h-1. Na diaľnici vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km h-1 a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km h-1.

Viem, že to vyzerá ako vtip k prvému aprílu, ale nie je. Preto pridávam aj link na ministerstvo spravodlivosti do systému SLOV-LEX pre zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Text platný do 31.3.2020 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20200101

Text platný od 1.4.2020 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20200401

Národná diaľničná spoločnosť:

Keď Národná Rada Slovenskej republiky zmenu zákona schválila a prezident ju podpísal, tak som predpokladal, že Národná diaľničná spoločnosť dovtedy preznačí všetky rýchlostné cesty na diaľnice prípadne ich aj prečísluje. Keďže sa nič nedialo, tak som sa opýtal Národnej diaľničnej spoločnosti, v akom stave sú prípravné práce. Odpoveď bola negatívna, že žiadnu požiadavku na zmenu rýchlostných ciest na diaľnice nedostali.

Vykonávacia vyhláška:

Situáciu by mohla vyriešiť zmena vykonávacej vyhlášky 9/2009 Z. z., kde ešte stále nie je vyhodnotené a uzatvorené medzirezortné pripomienkové konanie. Lenže vo finálnej verzii tejto vyhlášky nie je ani zmienka o tom, že by rýchlostné cesty boli vyhlásené za diaľnice s označením R.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/804/ (SLOV-LEX)

Je tu ešte jedna možnosť:

Síce nie odborná ale politická. Predseda parlamentu sa nechal počuť, že zvolá mimoriadnu schôdzu NRSR a zruší diaľničné známky so zdôvodnením, že „Nechcem sa viac hanbiť, že štát berie peniaze od ľudí za nedostavané diaľnice“ a mohol by tak pokračovať aj so zdravotnými a sociálnymi odvodmi, lebo ani zdravotníctvo ani výška dôchodkov nie je v ideálnom stave. Pri tejto príležitosti by mohol novelizovať zákon 8/2009 Z. z. a vrátiť rýchlosť na rýchlostných cestách naspäť na 130 km/hod.

Záver:

Viem, že pôvodný ciel bol zjednodušiť terminológiu diaľnic a rýchlostných ciest v zákonoch. Lenže samotný návrh predkladateľ nedomyslel do detailu.

Presne tak, ako včerajší návrh zrušiť diaľničné známky a nepovedať odkiaľ a komu sa zoberú peniaze na údržbu diaľnic, respektíve odkiaľ a komu sa zoberú peniaze pre ostatné vládne predvolebné balíčky.

Disclaimer:

Autor tohto článku Jozef Drahovský - dopravný analytik, kandiduje v parlamentných voľbách za stranu Sloboda a Solidarita na predposlednom 148. mieste.