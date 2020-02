Prečo nerobíme zákony a vyhlášky hneď na prvýkrát poriadne?

Neznalosť zákona neospravedlňuje, čo znamená, že každý občan by mal si každý nový zákon a vyhlášku naštudovať a zamyslieť sa, v ktorých detailoch sa ho týka.

Horšie je to, že predkladateľ zákona alebo vyhlášky nie vždy sa nad svojim návrhom zamysli do detailu. Potom sme svedkami stavu, že občan musí a je povinný rešpektovať zákony a vyhlášky do detailu a štátny zamestnanec - úradník alebo schvaľujúci poslanec sa nemusí nad návrhom do detailu zamyslieť.

Napríklad úplne obyčajná informačná dopravná značka platná od 1.4.2020

Vľavo je návrh od predkladateľa vyhlášky a vpravo je môj návrh.

Obr. 1. Dva rozdielne návrhy rovnakej dopravnej značky s rôznou výpovednou hodnotou. (Autori: MV SR a Jozef Drahovský)

Podľa značky vľavo je na diaľnici maximálna povolená rýchlosť 130 km/hod. všeobecne. Podľa značky vpravo je na diaľnici v obci maximálna povolená rýchlosť 90 km/hod a len na diaľnici mimo obce je maximálna povolená rýchlosť 130 km/hod. tak ako to hovorí text zákona.



Záver:

Čo treba zmeniť aby navrhovatelia zákonov a vyhlášok si svoj návrh skontrolovali do detailu a zamysleli sa nad jeho uplatnením v krajných možnostiach respektíve v krajných situáciách.



Disclaimer:

Autor tohto článku Jozef Drahovský - dopravný analytik, kandiduje v parlamentných voľbách za stranu Sloboda a Solidarita na predposlednom 148. mieste.