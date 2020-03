Poďakovanie voličom

Volebná noc z 29.2.2020 bola veľmi dlhá a výsledky sú dobré aj menej dobré. Záleží od konkrétneho uhľu pohľadu.

Rekapitulácia:

Strana Sloboda a Solidarita sa dostala do parlamentu s 179 246 platnými hlasmi, čo predstavuje 6,22 percenta zo všetkých hlasov. Za tieto hlasy získala 13 poslaneckých mandátov, čo je veľmi dôležitý výsledok.

Kandidoval som na predposlednom 148. mieste a dostal som 1392 krúžkov - preferenčných hlasov, čím som spravil najdlhší skok v rámci celej kandidátskej listiny strany Sloboda a Solidarita o 122 miest. Z 148. miesta na 26. miesto, čo ma veľmi teší.

Vo výsledkovej listine strany SaS som ako náhradník na predposlednom mieste naďalej. Je to z dôvodu, že na preferenčné hlasy sa prihliada, až keď sú v počte aspoň troch percent z platných hlasov. Pri počte 179 246 hlasov pre SaS, by som ich musel mať viac ako 5377, čo nie je dobrá správa. Až teraz som si uvedomil, prečo viacerí ľudia požadujú zmenu volebného zákona v otázke ignorovania preferenčných hlasov pod tri percentá.

Poďakovanie:

Ďakujem každému z 1392 ľudí, od ktorých som vo voľbách dostal krúžok - preferenčný hlas. Váš hlas si vážim. Tisíctristodeväťdesiatdva hlasov je veľa, ale zároveň aj málo.



Čo ďalej:

Viacerí sa ma pýtate čo budem robiť ďalej. Odpoveď je jednoduchá. Naďalej budem musieť pri mojich návrhoch zmien zákonov hľadať poslancov, ktorí budú ochotní si môj návrh osvojiť. I keď vďaka získaným kontaktom počas volebnej kampane, by to mohlo byť o niečo jednoduchšie ako doteraz.

Budem sa naďalej venovať doprave a informačným technológiám. Už na jar by som mal mať prednášku na medzinárodnej konferencii o samojazdiacich autách, kde sa tieto dve oblasti spájajú do jednej.

Ešte raz ďakujem. Jozef Drahovský