Čo má prednosť svetelná signalizácia alebo značka stop?

Prišla mi otázka ohľadom železničného priecestia, presnejšie kombinácie dopravného značenia, ktoré sa dá nájsť len málokde.

Otázka:

Je železničné priecestie bez závor s priecestným zabezpečovacím zariadením s bielym a červeným svetlom a umiestnenou dopravnou značkou P2 - STOP.

Ako sa jazdí pri blikajúcom bielom svetle?

Realita:

Kombinácia svetelnej signalizácie a zvislej dopravnej značky STOP. (zdroj: vlaky.net)

Čo hovorí zákon:

Zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Dopravné značky a dopravné zariadenia § 60

(4) Pri riadení cestnej premávky dopravným zariadením sú svetelné signály nadradené dopravným značkám a ostatným dopravným zariadeniam.

Železničné priecestie § 27

(3) Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km h-1; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km h-1. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.

(5) Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!“, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.

Vysvetlenie:

Z uvedeného vyplýva pomerne zložitá konštelácia povinnosti.

Na vyhodnotenie je potrebne zistiť, či priecestné zabezpečovacie zariadenie sa považuje za riadenie dopravy svetelnými signálmi.

Ak áno, tak predmetná svetelná signalizácia počas svojej činnosti má prednosť pred zvislým dopravným značením a vtedy sa na značku STOP neprihliada.

Ak nie, potom v tomto prípade neplatí ustanovenie § 50 od 4. a značku STOP treba rešpektovať.

Čo hovorí vykonávacia vyhláška, ktorá definuje dopravné značenie:

Vyhláška 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

§ 7 Dopravné zariadenia

(30) Pri usmerňovaní cestnej premávky sa používajú najmä tieto dopravné zariadenia:

a) svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 1a až S 14g),

Svetelná signalizácia. S9b - Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s bielym prerušovaným svetlom so znamením "Voľno" (Vyhláška 9/2009 Z. z.)

Záver:

Keďže železničné priecestné zabezpečovacie zariadenie sa považuje za zariadenie so svetelnými signálmi, tak počas jeho činnosti je nadradené dopravnému značeniu.

Prax:

Ak bliká červené prerušované svetlo znamená to, že signalizácia železničného priecestia je funkčná a vlak pravdepodobne pôjde. Je povinnosť zastaviť vozidlo pred priecestím.

Ak bliká biele prerušované svetlo, znamená to, že signalizácia železničného priecestia je funkčná a vlak pravdepodobne nepôjde, nie je detegovaný na koľaji a nemá ani vystavanú cestu. Môžete pri potrebnej opatrnosti prechádzať bez zastavenia vozidla maximálnou rýchlosťou 50 km/hod. ak to situácia v premávke umožňuje.

Ak nebliká ani jedno zo svetiel, tak nie je známy stav signalizácie. Nie je známe či signalizácia železničného priecestia je funkčná, alebo nie. Nie je známe či vlak ide alebo nie. V tomto prípade platí povinnosť rešpektovať značku STOP. Je povinnosťou zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má vodič náležitý rozhľad na trať. Ak sa presvedčí, že vlak nejde, potom môže pokračovať v jazde, ale maximálnou rýchlosťou 30 km/hod.

Doplnené:

Prišlo mi zaujímavé upozornenie aj so zdôvodnením, kde čitateľ, zrejme právnik, poukazuje na to, že v prípade vzájomného rozporu dvoch ustanovení text zákona, je to ešte komplikovanejšie. Ide o rozpor medzi §60 ods. 4 a § 27 ods. 5. Ak by sme uvažovali, že prednosť má § 27 ods. 5. Potom by bola povinnosť v prípade značky STOP pred priecestím, zastaviť vozidlo vždy a to aj v prípade, zdvihnutých závor a blikajúceho bieleho svetla. Zmysluplne upraviť sa to dá dvomi spôsobmi. Úpravou textu zákona alebo úpravou dopravného značenia v danom mieste.