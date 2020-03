Tunelovanie na poslednú chvíľu

Bol som upozornený na verejné obstarávanie za 2 000 000 Euro vypísané týždeň pred voľbami, ktoré vypísala Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. vo vestníku pod označením 9810-MSS.

Z minulosti je známe, že dosluhujúci manažment štátnych podnikov, verejnej správy, ale aj vláda sa snažila v posledných dňoch moci podpísať všetko čo sa len dalo a nevypovedateľne. Myslel som si, že to patrí do minulosti, ale prítomnosť je rovnaká.

Týždeň pred voľbami bolo stretnutie ľudí z dopravy. Za každú stranu tam bol zástupca a prezentoval čo jeho strana má v záujme v doprave spraviť. V podstate išlo o prezentovanie toho, čo každá strana mala vo svojom programe verejne publikované. Padali otázky a vysvetľovania. Zhodli sme sa vo veľmi veľa veciach, okrem jednej.

Problematickou zostalo objednávanie dopravy vo verejnom záujme. Niektoré strany chceli objednávanie posunúť čo najbližšie k občanom smerom k VUC, okresom a obciam. Iné strany chceli presný opak. Ich predstavou bolo vytvoriť národnú dopravnú autoritu, pričom len ona by mala právo objednávať od štátu dopravu vo verejnom záujme a pre všetky druhy dopravy.

Bol kritizovaný stav nenadväzovania autobusovej a železničnej dopravy. Bolo kritizované trasovanie autobusov, keď doprava medzi susednými obcami neexistuje a ľudia musia cestovať dokola cez krajské mestá. Bol kritizovaný stav, že železničná doprava sa objednáva inak ako autobusová atď.

Keďže za stolom sedeli odborníci a nie tvrdohlaví politici, tak sme sa zhodli na tom aký je súčasný stav, čo je na ňom zlé a ako to má byť. Potom sme spoločne hľadali riešenie.

Zástupcovia jednotlivých politických strán, ktorý majú vo svojej strane na starosti dopravu a mali chuť sa stretnúť dňa 25.2.2020 v Bratislave.

Spoločne sa podarilo nájsť také riešenie, s ktorým každý zúčastnený súhlasil. Objednávať dopravu vo verejnom záujme bude môcť aj tá najmenšia obec. Bude ju objednávať elektronicky u dopravnej autority. Dopravná autorita bude prevádzkovať počítač s prvkami umelej inteligencie, ktorý bude nielen evidovať požiadavky odkiaľ, kam, kedy v akom objeme, ale na základe týchto požiadaviek vytvorí matematický model a bude dynamicky modelovať riešenie. Tak aby boli obslúžené všetky obce a spoje na seba nadväzovali. Výsledkom bude finálna objednávka dopravy vo verejnom záujme.

Poďme naspäť k tunelovaniu:

Z publikovaných informácii na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, je známy objednávateľ, ktorým je: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939, Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko

Suma: 2 000 000 Euro

Predmet: Služby podpory a realizácie verejného obstarávania

Url: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/440112

Predmet obstarávania je si možné vysvetliť rôzne. Je tam aj podrobnejší, ale definovaný rovnakým spôsobom ako tomu bolo pri inom tunelovaní a to tak, že bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe časti B.1, ku ktorej sa dostať už nie je také jednoduché.

Záver:

Možno má ísť o verejnú zákazku, ktorá by mala zabezpečiť spracovanie požiadaviek na dopravu vo verejnom záujme a ich sumárnu optimalizáciu, ale len v rámci železničnej dopravy. Čo je už na prvý pohľad krátkozraké.



V skutočnosti ide o bežné služby, ktoré si každá spoločnosť zabezpečuje sama svojimi administratívnymi pracovníkmi.



Za túto sumu by bolo možné vybudovať elektronický systém, ktorý by dokázal sumarizovať požiadavky zo všetkých druhov dopravy, nielen železničnej a navrhovať optimálne trasovanie a nadväznosť spojov atď.

Nie je známe kto bude ministrom dopravy a kto bude v jeho tíme, ale čaká ho veľké upratovanie.