V cestnej doprave sa riaďte dopravným značením a nie tým čo píšu novinári

Bol som upozornený na článok, kde sa hovorí, že: povolená je rýchlosť 90 km/h, značka však vyzýva k stovke.

Od 1.4.2020 došlo k zmene zákona o cestnej premávke aj k zmene vyhlášky o dopravnom značení a veľa vecí sa zmenilo, ale základ zostal.

Dovtedy boli vodiči povinní sa riadiť všeobecnými ustanoveniami zákona a miestnym dopravným značením.

Všimli ste si nejaký rozdiel v povinnostiach vodičov, že by tam pribudla povinnosť riadiť sa článkami z novín? ja nie!

Na fotografii je cesta kde vidno dopravnú značku koniec obce a dopravnú značku maximálna povolená rýchlosť 100 km/hod. Od tejto značky v zmysle zákona 8/2009 Z. z. a vyhlášky 30/2020 Z. z. platí maximálna povolená rýchlosť 100 km/hod bez ohľadu na to, či je to diaľnica, či je to cesta pre motorové vozidlá alebo je to cesta prvej triedy alebo je to cesta druhej triedy alebo je to cesta tretej triedy alebo je to miesta komunikácia alebo je to účelová komunikácia.



Ak sa chcete dozvedieť o zmene viac tak v nasledujúcom článku. Ešte upozorňujem, že uvedený zoznam diaľničnej siete, do ktorej patria po stavebnej stránke diaľnice označené „D“ a rýchlostné cesty označené „R“ je definovaný zákonom vo význame trás a neznamená to, že celá trasa je k dnešnému dňu vybudovaná, tak aby tam mohla byť značka diaľnica. Preto sa treba riadiť, nie zoznamom ako diaľničná sieť bude definitívne vyzerať v budúcnosti, ale existujúcim dopravným značením na ceste.

Záver:

Maximálna povolená rýchlosť je taká ako ju určuje dopravné značenie. Najvyššiu prioritu má prenosné dopravné značenie, potom premenné dopravné značenie, potom trvalé dopravné značenie, potom dopravné značenie v značke zóna a keď značenia niet, tak tam je maximálna povolená rýchlosť podľa všeobecných pravidiel uvedených v zákone. Pričom každý vodič si má podľa predchádzajúceho dopravného značenia pamätať, v ktorom štáte je, či je v obci alebo mimo obce a či je na bežnej ceste alebo na diaľnici, prípadne na ceste pre motorové vozidlá.