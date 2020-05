Zákaz nedeľného predaja a roboti

V poslednej dobe sa diskutuje o tom či po ústupe pandémie Covid-19 otvoriť v nedeľu obchody, tak ako boli otvorené pred pandémiou.

Na tému nedeľného predaja som dávnejšie písal viacero článkov. Okrem iného som konštatoval, že ak sa zakáže zamestnávať zamestnanca v maloobchode počas nedele, tak ľudia nemusia prísť o možnosť nakupovania v nedeľu. Hovoril som, že takéto opatrenie môže priniesť veľké investície do umelej inteligencie a vývoja robotov a časom budú pracovať v nedeľu práve oni, ľudia budú odpočívať a nielen v maloobchode.

Vtedy som na moju víziu dostal odpoveď vo význame, že som sa zbláznil, lebo za zákazom nedeľného predaja nie je to, aby ľudia nemuseli ísť v nedeľu do práce, ale to, aby ľudia v nedeľu nenakupovali, ale svätili. Vtedy som si povedal, že to nebude oficiálny predstaviteľ cirkvi, lebo takýmto postupom voči ľudom, by cirkev stratila ďalších veriacich.

Odvtedy sa vo vývoji robotov veľa zmenilo. Síce nie na Slovensku, ale už sú obchody, dokonca aj hotely, kde okrem hostí nestretnete živého človeka, ale všetko zabezpečujú roboti. Dokonca prvý robot získal štátne občianstvo. Dobre som sa pobavil keď na jednej z prvých tlačoviek robot ženského výzoru vyhlásil, že si chce spraviť vodičský preukaz a jazdiť autom. Lebo v zmysle Ženevského dohovoru ako občan danej krajiny, keď získa medzinárodný vodičský preukaz, môže prísť autom aj na Slovensko. Predstavil som si ako budú prekvapení policajti keď ju pri náhodnej cestnej kontrole zastavia. Roboti sa postupne uplatňujú všade. Aj terajšia pandémia priniesla ich ďalšie uplatnenie, tento krát v nemocniciach z iného dôvodu ako doteraz.

Robotická sestrička pomáha v nemocnici v Indii počas Covid-19 (www.thequint.com)

Lenže za ten čas sa v myslení ľudí na Slovensku veľa nezmenilo. Síce voľby vyhral niekto iný ako vtedy, ale otázky okolo otvorených obchodov v nedeľu sú stále na rovnakej úrovni.

V hre je viacero možností:

1., nechať nedeľu na ľuďoch, kto chce nech pracuje kto chce, nech nakupuje. Ak nebude o nakupovanie záujem tak obchody samé zatvoria. Presne tak ako to spravilo Tesco keď 24 hodinové otvorenie svojich predajní podstatne zredukovalo na čas kedy majú dostatok zákazníkov.

2., z pozície sily štátu zakázať zamestnávať ľudí v maloobchode, tak ako je to dnes definované vo sviatok, pričom vlastníci (bez zamestnávania pracovníkov) predávať môžu. Poznám obchody, kde cez týždeň predávajú zamestnanci a v nedeľu manželia - vlastníci.

3., z pozície štátu zakázať nedeľný predaj v maloobchode ako taký. Takýto striktný zákaz nepripomína demokraciu, ale diktatúru. Veľmi dobre si pamätám na stres za socializmu keď človek po práci rýchlo musel stihnúť nákup v potravinách lebo o 18 hodine zatvárali, presnejšie štvrť až pol hodinu pred tým a v sobotu už o 12:00. Veď si poviete, že sme to prežili a prežijeme to aj dnes. To áno prežili sme to, ale socializmus to neprežil.

Skupín, ktoré na túto tému hovoria, je viacero:

Prvá skupina tvrdí, že im ide o to aby ľudia mali nedeľu voľnú a nemuseli ísť do práce, teda aspoň tí v maloobchode.

Druhá skupina tvrdí to isté, ale ich cieľom je aby ľudia nemohli v nedeľu nakupovať.

Tieto dve skupiny rozoznáte tak, že prvá chce zakázať zamestnávať pracovníkov v maloobchode počas nedele, kto je SZČO alebo vlastník s.r.o. nech si na svojom pracuje koľko chce. Druhá skupina chce dosiahnuť toho aby sa v nedeľu nedalo nakupovať.

Tretia skupina je taká, že chce aby sa dalo v nedeľu pracovať v maloobchode, sú to väčšinou študenti a brigádnici, ktorým práca v nedeľu vyhovuje najmä pre vysoké príplatky a to, že cez týždeň sa venujú iným aktivitám.

Štvrtá skupina je cez týždeň pracovne tak vyťažená, že pre ňu je nedeľa priam ideálnym časom na nákupy.

Piata skupina je hádam najpočetnejšia, ich základný postoj je založený na tom, že nikoho sa nemá nútiť príkazmi ani zákazmi kedy pracovať a kedy nakupovať, nech každý koná podľa seba a neprikazuje iným.

Samozrejme existujú aj iné skupiny s iným cieľom, ale tie nie sú tak početné.

Záver:

Ktorá skupina je podľa vás najhlasnejšia?

Napríklad v zmysle refrénu so známej pesničky: https://www.youtube.com/watch?v=h3JveCuBs6M

„Armády falošných spasiteľov,

obete pýchy a vlastných cieľov,

keď sa už zdá, že sú na konci s dychom,

pravdu vždy umlčia vlastným krikom.“