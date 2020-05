Na ktorých cestách je povinnosť mať diaľničnú známku od 1.4.2020?

Je povinnosť mať diaľničnú známku na ceste R1 z Trnavy do Banskej Bystrice, keď rýchlostné cesty vypadli zo zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke?

Povinnosť mať diaľničnú známku pre vozidlá M1 a N1 a ich prípojné vozidlá, určuje zákon 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke, konkrétne:

§ 1 Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej len „vymedzené úseky ciest“), práva a povinnosti užívateľov vymedzených úsekov ciest, pôsobnosť orgánov štátnej správy, pôsobnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky, výkon kontroly, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na výber mýta podľa osobitného predpisu.

§ 2 Základné ustanovenia

(1) Diaľničná známka je časový poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest.

(2) Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie

a) dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1 2) bez ohľadu na ich najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej len „vozidlo“),

b) dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1 a prípojným vozidlom kategórie O1 a O2, ak súčet najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla je nad 3,5 t (ďalej len „jazdná súprava“).

Zákon jednoznačne definuje „Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami“

Je pravda, že dopravná značka rýchlostná cesta v zákone o cestnej premávke a vykonávacej vyhláške už neexistuje. Takže by sa mohlo zdať, že na trase Trnava - Banská Bystrica netreba diaľničnú známku, ale opak je pravdou.

Národná diaľničná spoločnosť ešte pred 1.4.2020 vymenila dopravné značenie na predmetnej ceste z vtedajšej dopravnej značky rýchlostná cesta na značku diaľnica. Preto aj na tejto ceste je povinnosť mať diaľničnú známku. Obdobne sú na tom takmer všetky rýchlostné cesty, čo po novom predstavuje len stavebný termín pre jeden typ ciest zahrnutých v diaľničnej sieti Slovenskej republiky.

Dopravné značenie diaľnica a cesta pre motorové vozidla. Dole vyobrazenie podľa novej vyhlášky. Hore podla starej vyhlášky platné do 31.3.2022. (Zbierka zákonov)



Ako je to na cestách, ktoré sú označené ako cesty pre motorové vozidlá?

Či už ide o cesty kde sa značenie nevymenilo alebo kde pribudlo nové, tak na tie sa zákon 488/2013 Z. z k dnešnému dňu 19.5.2020 nevzťahuje. Upozorňujem, že na takto označených cestách ani nie je maximálna povolená rýchlosť 130 km/hod, ale iba 90 km/hod., pokiaľ nie je lokálnym dopravným značením zvýšená alebo znížená.

Ak máte chuť si zákon pričítať podrobne, tak tu je link:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/488/20200201.html

Záver:

Treba sa riadiť dopravným značením. Je pravda, že na zákon 488/2013 Z. z. sa pri novelizácii zákona 8/2009 Z. z. pozabudlo a v každom zákone je iná terminológia. Je to dôsledok zaškrípania spolupráce medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ale predpokladám, že sa to dá čoskoro do poriadku.