Prieskum - nedeľná práca a nakupovanie v maloobchode

O tejto téme sa diskutuje vo všetkých médiách. Preto som očakával, že médiá si dajú záležať a spravia relevantný prieskum. Zatiaľ som našiel prieskum len typu áno/nie, lenže problematika je oveľa komplexnejšia.

Momentálne sú obchody v nedeľu zatvorené pre pandémiu Covid-19 a to z dôvodu, že nedeľa je sanitárny deň na dezinfekciu a prípravu predajne, čo využívajú najmä veľké predajne. Po skončení mimoriadneho stavu sa nedeľný predaj vráti do pôvodných koľají.

Niektoré strany sa nechali počuť, že sú za to aby predavačky mali počas nedele voľno a preto predložia do Národnej Rady SR návrh zákona, ktorý im voľno zabezpečí. Lenže čo strana, to iný spôsob a iné detaily ako daný cieľ dosiahnuť.

Preto som pripravil vlastný prieskum, ktorý je komplexnejší len než odpoveď áno alebo nie.

Za vzor som si zobral referendum zo Švajčiarska, kde sú otázky vysvetlené do detailu vrátane vysvetlenia toho čo nastane, keď dopadne hlasovanie tak alebo tak.

Bohužiaľ referendá na Slovensku majú mať zo zákona len jednoduchú otázku, na ktorú sa odpovedá áno alebo nie. Pritom niektoré otázky položené alebo pripravené pre referendum zostávajú bez vysvetlenia a sú naštylizované manipulatívne, aby si politici mohli výsledok prekrútiť, tak ako potrebujú.

Ak využívate Google/Gmail tak link je tu: https://forms.gle/R3zpbXWfe8h6gF4k6

Priebežné výsledky budú 25.5.2020. Záverečné vyhodnotenie bude 1.6.2020.