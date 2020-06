Vyhodnotenie prieskumu o nedeľnom predaji

Prieskum som robil s cieľom poznať odpoveď ľudí na otázku, či štát má regulovať predaj tovaru a poskytovanie služieb počas nedele. Ak áno, akým spôsobom.

Poďakovanie:

Ďakujem všetkým, ktorí sa môjho prieskumu zúčastnili vyplnením formuláru a, alebo mi napísali svoj pohľad na problematiku.



Zmena pohľadu na nedeľnú prácu a nakupovanie:

Práve individuálne reakcie priniesli nový pohľad na problematiku nedeľnej práce a predaja, než aké som mal dovtedy. Jedna z nich je tak závažná a názorná, že ju uvádzam na začiatku.



Obchodný reťazec si spravil interný prieskum ako chcú pracovať jeho zamestnanci. Až 60 percent zamestnancov uviedlo, že chce pracovať len cez pracovné dni a iba 40 percent uviedlo, že chce pracovať počas víkendov vrátane nedele.

Ak by to boli výsledky referenda, tak prispôsobenie sa väčšine, by znamenalo zatvorenie obchodov počas víkendu. Lenže tých 40 percent zamestnancov, ktorí chcú pracovať cez víkendy stačilo na zabezpečenie predaja počas sobôt a nedieľ a obe skupiny zamestnancov sú spokojné.

Čiže existuje jednoduché a k všeobecnej spokojnosti prijateľné riešenie, len je potrebné zmysluplne sa pýtať a zmysluplne vyhodnotiť odpovede.

Prieskum:

Môj prieskum bežal desať dní od 21.5.2020 do 31.5.2020 na Google, odkazy boli na mojom blogu a Facebooku v platenej reklame s celoslovenským zameraním pričom oslovila 20655 ľudí, z ktorých sa 1085 do prieskumu zapojilo. Telefonické ani osobné zisťovanie nebolo, čiže nie sú v ňom zahrnutí ľudia, ktorí na internete nepoužívajú Facebook, Google, respektíve nemajú prístup k internetu. Z tohto dôvodu môže byť môj prieskum označený za málo reprezentatívny.

Má štát regulovať predaj v nedeľu a ako?

Obr. 1. Výsledok prieskumu od 21.5.2020 do 31.5.2020 (Jozef Drahovský)

Táto otázka bola zámerne konkrétna, nielen v tom či štát má regulovať nedeľný predaj, ale aj ako. Niektorí poukazovali na to, že táto otázka je veľmi sugestívna a zbytočne konkrétna, že takéto otázky sa klásť nemajú, že majú byť len všeobecné otázky, s tým, že štát si má sám rozhodnúť, či a ako reguláciu vykoná.

Až 77 percent opýtaných si myslí, že štát nemá regulovať nedeľný predaj, ale má to nechať na vzťah predávajúci - kupujúci. Čiže ak budú kupujúci v nedeľu, tak budú aj predávajúci v nedeľu. Ak v nedeľu nebude kupujúcich, tak predávajúci sami zatvoria svoje obchody.

5 percent si myslí, že štát má zakázať zamestnávanie zamestnancov v nedeľu, ale majitelia obchodov sami predávať môžu.

10 percent si mysli, že štát má zakázať predaj aj majiteľom obchodov bez zamestnancov.

8 percent si mysli, že štát má zakázať nielen predaj, ale aj poskytovanie služieb v nedeľu.

Zaujímavé je to, že význam týchto zákazov je chápaný rozdielne. Niekto ich víta a chápe ich ako ochranu zamestnancov aj zamestnávateľov, aby mali voľnu nedeľu a niekto ich chápe ako obmedzovanie slobodného rozhodovania, čo bude alebo nebude robiť v nedeľu.

V ktorých hodinách v nedeľu má platiť regulácia?

Obr. 2. Výsledok prieskumu od 21.5.2020 do 31.5.2020 (Jozef Drahovský)

Zaujímavé je, že 18 percent opýtaných je za to aby regulácia platila v nedeľu od 00:00 do 24:00, čo v kombinácii so zákazom poskytovania služieb by znamenalo, že kaviarne, bary, zábavné podniky by museli zatvoriť už v sobotu o 24:00, čiže žiadne spoločenské akcie do nedeľného rána.

Predaj cez bronzovú, striebornú a zlatú nedeľu?

Obr. 3. Výsledok prieskumu od 21.5.2020 do 31.5.2020 (Jozef Drahovský)

Bronzová, strieborná a zlatá nedeľa patria k najväčšiemu kresťanskému sviatku - Vianociam. Boli nákupnými dňami aj počas socializmu a sú nákupnými dňami aj štátoch, ktoré majú inak nedeľný predaj obmedzený. Túto otázku som položil s cieľom, zistiť z tých, čo chcú regulovať nedeľný predaj, aký je pomer nábožensky cítiacich a ostatných ľudí. Je to pomer 7:16. Čiže zatváranie obchodov v nedeľu nie je hnané náboženským presvedčením.

Predaj v nedeľu po viacerých dňoch sviatkov za sebou?

Obr. 4. Výsledok prieskumu od 21.5.2020 do 31.5.2020 (Jozef Drahovský)

Občas, niekedy len raz za viacero rokov, sa vyskytne situácia, že je viacero dní sviatkov za sebou a pokračuje to nedeľou. V prípade zákazu nedeľného predaja to môže byť pre niektorých ľudí poriadne dlho. Chcel som vedieť koľko ľudí z tých, ktorí požadujú reguláciu nedeľného predaja, má aj sociálne cítenie. Ten pomer je žalostný, len 6:17.

Výber zaujímavých reakcií z diskusie:

1., V predchádzajúcej práci v obchode som robila celý týždeň a mala voľno iba v nedeľu. Bolo to veľmi zväzujúce. Teraz pracujem krátky a dlhý týždeň, čiže v jednom odpracujem 5 dní a v druhom iba 2 dni. V praxi to znamená, že mám cca 14 dní do mesiaca voľno a to aj cez víkend, aj cez týždeň. Ja si to neviem vynachváliť. Ak vláda zakáže nedeľný predaj, bude sa u nás prepúšťať a systém voľných dní bude úplne narušený.

2., Neviem ako vo Francúzsku je to zákonom, ale hoci veľa obchodov bolo v nedeľu zavretých, malý supermarket blízko môjho bytu bol otvorený aj v nedeľu. Pekárne boli otvorené v nedeľu štandardne, niektoré mali potom zavreté v pondelok, ale iné fungovali celý týždeň.

3., Žiaden zákaz! To len naštve ľudí. Je na každom človeku, ako bude tráviť nedeľu.



4., Klamete, žiadne príplatky v nedeľu nie sú! Preto treba aby zamestnávanie v obchodoch aj službách bolo v nedeľu zakázané.

Zistenia:

Väčšina ľudí chce pracovať len počas pracovných dní.

Niektorí ľudia chcú pracovať systémom dlhý / krátky týždeň.

Niektorí vyhľadávajú zamestnanie práve v dňoch kedy sú príplatky.

Významná časť ľudí chce mať možnosť nakupovať a využívať služby aj nedeľu, hoci pracujú len cez týždeň.

Väčšina z tých, ktorí v nedeľu nenakupujú a ani nevyužívajú služby, nevidí dôvod zakázať niekomu inému pracovať v nedeľu, ak on pracovať chce.

Existuje silná skupina ľudí, ktorá nie je početná, ale je veľmi aktívna, ktorá potrebuje rozhodovať o iných a diktovať im čo majú alebo nemajú robiť v nedeľu a práve tá požaduje nie zákaz zamestnávania v nedeľu, ale zákaz predaja a poskytovania služieb počas nedele.

Zrejme existujú zamestnávatelia, ktorí neplatia zákonom určené príplatky za prácu v nedeľu, čo vyvoláva oprávnenú nespokojnosť a je vhodným podnetom pre inšpektorát práce.

Záver:

Začínam mať pocit, že nafukovanie problému nedeľného predaja, ktorý sa dá veľmi jednoducho vyriešiť k všeobecnej spokojnosti, slúži len na zakrytie iných vážnejších problémov v spoločnosti.

Takýto a lepší prieskum si môže spraviť hocikto, aj vláda, ktorá stále diskutuje o zákaze nedeľného predaja. Ľudí, ktorí chcú v nedeľu nakupovať a využívať služby je veľa a práve oni vytvárajú žiadané pracovné miesta v nedeľu. Ak poklesne záujem o nedeľné nakupovanie a nedeľné využívanie služieb, tak samotní obchodníci svoje prevádzky postupne zatvoria.

Nemyslím si, že za tlakom zakázania nedeľného predaja je cirkev. Vyzerá to tak, že nám tu vyrástla nová generácia, ktorá si už nepamätá diktatúru proletariátu, ale svojim diktátorským egom a schopnosťami za ním nezaostáva.