Vláda Slovenskej socialistickej republiky - kam sme sa to dostali?

Zaujímam sa o legislatívu a preto sledujem „Najnovšie vyhlásené predpisy“. Včera 23.6.2020 som si všimol, že odrazu je ich autorom „Vláda Slovenskej socialistickej republiky“.

Obr. 1 História a autorstvo nových právnych predpisov

Obr. 2. Konkrétny právny predpis z 23.6.2020

Preto som dnes hľadal na internete, čo sa stalo, že som takto významnú zmenu prehliadol. Hľadám vo všetkých médiách a žiadny prevrat ani v SK ani v EU. Síce demonštrácie boli, ale z iného dôvodu.

Všimol som si oznámenie spoločnosti Cisco, že mení terminológiu a už nebude používať v počítačoch „white list“ a „black list“, ale to nesúvisí zo socializmom, ale rasovými nepokojmi.

Potom som si všimol veci, ktoré zo socializmom súvisia. Napríklad Francúzka vláda ide podporiť štátneho leteckého dopravcu takým spôsobom, že zakáže nízko nákladovým leteckým spoločnostiam poskytovať leteckú dopravu na krátke vzdialenosti. Ani Rakúsko sa nenechá zahanbiť v podpore svojej štátnej leteckej spoločnosti a zakáže letenky z Viedne pod cenu 40 eur.

Aj u nás sú socialistické maniere čím ďalej tým častejšie. Dávať čím viac vecí zadarmo za cenu zvyšovania daní a odvodov. Je to presne tak, ako to nájdete napísané v starých knihách, ktoré popisujú postupný prechod od socializmu ku komunizmu. Každý bude pracovať pre štát so 100 percentným zdanením, (teda zadarmo) a každý bude mať nárok na všetko zadarmo. Tam kde bude nedostatok tovaru a služieb pre všetkým zadarmo, tam bude prídelový systém. Čiže aj keď budete pracovať nie 8 hodín denne, ale dvojnásobok, aj tak nebudete mať nárok o nič viac, ako ten kto nepracuje. Práve to je základný rozdiel medzi realitou a utópiou, ktorý v tých knihách chýba.

Pozrel som sa aj na matematiku. Všimol som si zakázané čísla, ktoré sa nemajú používať. Najprv to bol rok nula v kalendári. Potom to bolo 13-té poschodie v hoteloch v Európe. Teraz niekto navrhuje zakázať takzvané Kotlebové čísla vo finančníctve. Zachytil som aj protest proti niektorým symbolom v UTF-8 tabuľke a ich číselnom kódovaní atď.

Záver:

Rozmýšľam ako bude vyzerať číselná os a jej matematické operácie, keď odstránime z nej niektoré čísla, ako bude vyzerať paleta farieb, keď z nej odstránime niektoré farby, ako budú vyzerať pamätné miesta, keď z nich odstránime sochy danej doby, ako bude vyzerať história, keď z nej vymažeme temné obdobia, ako bude vyzerať spoločnosť keď prestaneme rozmýšľať.