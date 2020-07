Plyn a rekonštrukcia Karloveskej radiály

Na to aby bolo zrejmé, čo som dnes s plynom prežíval, musím ísť do vlastných skúseností z dávnejšej doby.

Vtedy som býval v Starom Meste v Bratislave. Okolo druhej hodiny nadránom som sa zobudil a cítil zápach zemného plynu. Presnejšie cítil som odorant, ktorým za zemný plyn značkuje. Samotné CH4 človek necíti, preto zemný plyn je odorizovaný tetrahydrotiofénom, ktorý má označenie THT a vzorec C4H8S.

V obývačke ho bolo cítiť, v kuchyni tiež, vyšiel som z bytu von a zápach bolo cítiť až pred dom. Vtedy som si spomenul na slova už nežijúceho otca, ktorý bol konštruktér zariadení aj pre plynárenský priemysel a učil ma ako rozoznať zemný plyn od iných chemikálií. Je to jednoduché, treba si na chvíľu pustiť plyn zo sporáka a porovnať oba zápachy. Spravil som to a bol som si na 90% istý, že je to cítiť rovnako.

Preto som zavolal na poruchovú službu SPP. Tam to zdvihol človek, ktorému som povedal kde sa nachádzam a čo sa deje. Na to mi povedal rovnakú vetu ako otec, až som sa zasmial, aby som si pustil plyn a porovnal zápachy. Keď som mu povedal, že som to spravil skorej než som zavolal, tak poslal pohotovostné vozidlo.

Prišli dva ja technici. Otvoril som im bránu a išli sme po schodoch hore. Sami konštatovali, že cítia plyn. Zapli merací prístroj a nič. Nezdalo sa im to, tak starší technik poslal mladšieho do auta po iný merací prístroj. Pochodili sme všetko čo sa dalo. Prístroje nič neukazovali, ale bolo cítiť charakteristický zápach plynu, niekde viac, niekde menej. Rozlúčili sme sa a išiel som spať.

Ráno bolo v okolí množstvo plynárov. Merali kde sa len dalo aj v každom kanalizačnom poklope. Stretol som technikov z noci a povedali mi, že moje hlásenie bolo prvé, ale ráno sa s hláseniami roztrhlo vrece, preto nasadili na hľadanie unikajúceho plynu všetko čo majú.

Až večer som sa z médií dozvedel, že žiaden plyn neunikal. Iba jedna nemenovaná chemická prevádzka vypustila do ovzdušia ako vedľajší produkt tetrahydrotiofén, ktorým sa označuje zemný plyn a zhodou okolnosti boli také poveternostné podmienky, že sa nerozplynul v atmosfére vo výške komína, ale čiastočne sadol na niektoré časti mesta.

Keby som to vedel, tak by som do SPP nevolal a nespôsobil zbytočnú mimoriadnu udalosť.

Obr. 1 Vľavo hore Metán, vpravo hore Tetrahydrotiofén (THT). Dole je Spotleak 1007 (nový prostriedok na odorizovanie), ktorý obsahuje 80% TBM čo je Tert-butyl mercaptan a 20% MES čo je Methylethyl sulfide.

O niekoľko rokov neskôr nastal výbuch plynu v bytovom dome v Prešove. Videl som aj video z bezpečnostnej kamery, ktorá výbuch zachytila. Neviem, čo sa tam presne udialo, ale dúfal som, že už nikdy nič podobné nebudem musieť riešiť ani to čo bolo v Starom Meste Bratislave a už vôbec nie, to čo sa stalo v Prešove.

Včera 1.7.2020 sa situácia znova zopakovala. Prídem do spálne a cítim zemný plyn. Spravil som už rutinné kroky. Stúpačka nič, chodba nič, izby na druhej strane domu nič. Len v izbách orientovaných do Líščieho údolia bol cítiť plyn.

Rozmýšľam či volať SPP alebo nevolať? Prešovská tragédia hovorila volať. Zbytočná mimoriadna udalosť zo Starého mesta hovorila nevolať.

Otvoril som okná, zobral psa a išli sme von. Vonku nebolo nič cítiť, po návrate domov už ani doma. Preto som nikam nevolal a išiel vybavovať veci, zhodou okolnosti na Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Až večer som si prečítal v médiách, že pri výkopových prácach na Molecovej ulici v Bratislave bolo poškodené plynové potrubie práve v tom čase a vietor zavial zápach do Líščieho údolia. Následne Slovenský plynárenský priemysel plyn v lokalite odpojil. Som zvedavý čím ešte rekonštrukcia Karloveskej radiály prekvapí.

Viac tu:

https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/60595-v-karlovej-vsi-citit-unikajuci-plyn-na-molecovej-ulici-doslo-k-poskodeniu-potrubia

Záver:

Myslím si, že v prípade takýchto mimoriadnych udalosti, by sa mali obyvatelia informovať zodpovednejšie ako len cez Facebook.