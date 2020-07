Otvorenie D4R7 v úseku Holice - Podunajské Biskupice

Dnes 19.7.2020 bol otvorený nový úsek diaľnice, ktorý pomôže najmä Rovinke, Dunajskej Lužnej, Šamorínu a ďalším obciam v okolí.

Dostať sa naň je možné severne od obce Holice z križovatky cesty I/60 a III/1390, zo Šamorína sever z cesty II/503, zo Šamorína západ z cesty I/63. Úsek ďalej prechádza križovatkou D4/R7 Ketelec a vychádza medzi Rovinkou a Podunajskými Biskupicami na cestu I/63, odkiaľ ide do Bratislavy o dvoch jazdných pruhoch.

Slávnostné otvorenie:

Očakával som, že slávnostného otvorenia sa zúčastní Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal a zástupcovia zhotoviteľa a koncesionára. Prijemne ma prekvapili dvaja hostia a to pani Alžbeta Ožvaldová z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá dlhodobo bojovala za dopravné odľahčenie obcí na ceste prvej triedy číslo 63 a bývalý šéf rezortu dopravy Árpád Érsek.

Práve títo hostia signalizujú to, že nová vláda sa snaží zachovať kontinuitu vo výstavbe dopravnej infraštruktúry. Som rád, že nie sme svedkami toho čo sa dialo v minulosti, že nová vláda všetko predchádzajúce len rušila a zakazovala a z trucu robila všetko presne opačne, bez ohľadu na to či to bolo dobré alebo zlé.

Komentované fotografie:

Obr. 1. Slávnostné otvorene - predstavenie hostí (foto: Jozef Drahovský)

Obr. 2. Slávnostné otvorenie - prejav Ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala (foto: Jozef Drahovský)

Obr. 3. Slávnostné otvorenie - Strihanie pásky (foto: Jozef Drahovský)

Obr. 4. Nákres od zhotoviteľa www.d4r7.com (www.D4R7.com)

Obr. 5. Zakreslenie R7 v Cestnej databanke Slovenskej správy ciest (www.ssc.sk)

Obr. 6. Zakreslenie D4/R7 v Cestnej databanke Slovenskej správy ciest (www.ssc.sk)

Obr. 7. R7 je vybavená aj váhou pre váženie kamiónov v plnej rýchlosti (foto: Jozef Drahovský)

Obr. 8. Vodič sa dozvie o nadváhe ihneď a súčasne kúsok pred odpočívadlom, kde ho môže dopravná polícia odkloniť. (foto: Jozef Drahovský)

Obr. 9. Informácia o odpočívadle (foto: Jozef Drahovský)

Obr. 10. Odpočívadlo s čerpacou stanicou, reštauráciou a veľkým parkoviskom. Dnes je to štandard pri otváraní diaľnice. V minulosti sa odpočívadlá začali budovať až po niekoľkých rokoch od otvorenia diaľnice. (foto: Jozef Drahovský)

Obr. 11. Napojenie D4 na cestu prvej triedy je až v mieste kde do Bratislavy pokračujú dva jazdné pruhy. To umožňuje aby bol nekolízne priebežný jazdný pruh z diaľnice D4 aj jazdný pruh z cesty prvej triedy číslo 63. (foto: Jozef Drahovský)

Záver:

Vodičov zaujíma kedy bude dokončený úsek križovatka D4R7 Ketelec - predĺžená Bajkalská, nakoľko je to veľmi dôležitý úsek, ktorý predstavuje nový vjazd do mesta a dôjde k rozloženiu dopravného zaťaženia z jedného vstupného bodu na dva. Ale aj súčasný stav citeľne odľahčí dopravné zaťaženie obcí na ceste I/63 od Holice až po Rovinku. Na D4 je rozostavených viacero problematických úsekov s neistými termínmi, o ktorých budem informovať postupne.