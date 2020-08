Uzavretie zjazdu z Prístavného mosta na Bajkalskú môže a nemusí spôsobiť kolaps

Od 8.8.2020 bude uzatvorený zjazd z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu. To či táto zmena vyvolá alebo nevyvolá dopravný kolaps, bude záležať od toho ako sa spraví zmena dopravného značenia na nájazde na most Apollo z Petržalky.

Zjazd z Prístavného mosta v Bratislave v smere z Petržalky na Bajkalskú ulicu a Slovnaftskú ulicu je intenzívne využívaný po celý deň, pričom maximum zaťaženia v smere na Bajkalskú je ráno a na Slovnaftskú podvečer. Keď bude uvedený zjazd uzatvorený, tak vodiči z Petržalky, južnejších častí mesta, ale aj z Karlovej Vsi a západných častí mesta a vodiči prichádzajúci po D2 si budú musieť nájsť náhradnú trasu. Cez Gagarinovu ulicu nebude vhodné ísť na Bajkalskú, lebo ten smer je už dnes preťažený. Trasa cez nábrežie od mosta Lafranconi je tiež pre rekonštrukciu električkovej trate nepoužiteľná.

Zostáva trasa cez most Apollo. Dnes na tento most idú dva jazdné prúdy vozidiel. Jeden z Einsteinovej ulice a druhý z Dolnozemskej ulice. Pričom sa nekolízne stretávajú na nájazde na most Apollo, kde v dvoch jazdných pruhoch pokračujú ďalej. Je pravda, že v rannej dopravnej špičke je tento úsek vyťažený. Ale pokiaľ nie je na trase dopravná nehoda, tak zdržanie býva len minimálne.

Podľa dostupných informácií má byť na moste Apollo a ulici Dolnozemská na základe žiadosti Dopravného podniku mesta Bratislavy vytvorený BUS pruh.

Vytvorenie kolízneho miesta za cenu vybudovania niekoľko desiatok metrov BUS pruhu. (Do podkladovej mapy Eurosense zakreslil Jozef Drahovský)

Ak dôjde k uzatvoreniu jedného jazdného pruhu na moste Apollo z dôvodu vybudovania BUS pruhu cez most, tak na nájazde na most Apollo vznikne kolízne miesto a nastane efekt podobný ako nastal na Staromestskej ulici pred niekoľkými rokmi. Kde pre vytvorenie 50 metrov BUS pruhu na Staromestskej ulici sa zrušilo bezkolízne stretávanie jazdných prúdov z nábrežia Dunaja a Petržalky. Táto úprava vyvolala dopravnú zápchu, ktorá sa rozšírila po celej Bratislave do dopravného kolapsu viď: [ https://drahovsky.blog.sme.sk/c/308865/Preco-v-Bratislave-vznikol-dopravny-kolaps-pocas-tyzdna-mobility.html ]

Preto neodporúčam vybudovanie BUS pruhu na moste Apollo, ale mám iné riešenie. Graficky to vyzerá nasledovne:

Vybudovanie BUS pruhu z Dolnozemskej ulice s prednosťou pre MHD pri nájazde na most Apollo, bez vytvorenia kolízneho miesta. (Do podkladovej mapy Eurosense zakreslil Jozef Drahovský)

Podľa mňa novobudovaný BUS pruh z Dolnozemskej ulice treba ukončiť na nájazde mosta Apollo obdobným spôsobom ako je to spravené na moste SNP. Vozidlá v Petržalky idú v ľavom pruhu, BUS vozidlá v pravom pruhu a vozidla z nábrežia Dunaja sa pripájajú do BUS pruhu, ktorý po niekoľkých metroch končí.

V prípade mosta Apollo to môže fungovať obdobne. Vozidla z Dolnozemskej ulice pôjdu stále v ľavom jazdnom pruhu. Vozidlá MHD z Dolnozemskej ulice pôjdu v pravom jazdnom pruhu až prídu na začiatok mosta Apollo, kde im vozidlá pripájajúce sa z Einsteinovej ulice do BUS pruhu, sú povinné dať prednosť. Potom po niekoľkých metroch bude BUS pruh ukončený.

Vodorovné dopravné značenie, znázorňujúce pripájanie vozidiel z Einsteinovej ulice cez BUS pruh a následné ukončenie BUS pruhu. (Do podkladovej mapy Eurosense zakreslil Jozef Drahovský)

Týmto spôsobom je možné ponechať nekolízne stretávanie dvoch jazdných prúdov vozidiel s prednosťou pre MHD, bez tvorby dopravných zápch, ktoré by sa inak rozšírili do dopravného kolapsu v celej Bratislave.

Záver:

Bratislava je známa tým, že tu neplatí dva krát meraj a raz rež, ale reže sa bez merania. Potom sa riešia problémy, ktoré by pri troške rozmýšľania na začiatku, vôbec nemuseli vzniknúť. Napríklad zabudnutie na potrebu otáčania sa vozidiel na Karloveskej radiále.[ ttps://drahovsky.blog.sme.sk/c/538140/rekonstrukcia-karloveskej-radialy-slendrianstvo-v-detailoch.html ]