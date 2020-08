Občas prichádzajú aj dobré správy o doprave v Bratislave

Národná diaľničná spoločnosť dnes 14.8.2020 oznámila správu, ktorá poteší nejedného vodiča na diaľnici D2 prechádzajúceho cez most Lafranconi. Bude tretí jazdný pruh pre plynulé odbočenie na Patrónku a Botanickú od D1.

Znázornenie plynulého predĺženia odbočovacieho pruhu:

Predlženie odbočovacieho jazdného pruhu cez celý most Lafranconi. (Letecký snímok https://www.eurosense.sk/ zakreslenie: Jozef Drahovský)

Na oznámení ma zaujali aj detaily:

➡️ priebežné pripájacie pruhy spojíme do tretieho jazdného pruhu

➡️ tretí pruh bude vedený až po odbočenie smerom na Patrónku či Karlovu Ves

➡️ zmenu dopravného značenia budeme realizovať v nočných hodinách

➡️ začíname DNES V NOCI a práce budú ukončené v polovici budúceho týždňa

Môj komentár:

1. Prv bolo v Bratislave vo zvyku robiť všade takzvané vyhadzovače, čo je úmyselné alebo nedbanlivé zníženie počtu jazdných pruhov s cieľom narušenia plynulosti dopravy. Napríklad na Einsteinovej pod križovatkou s Panónskou cestou. Teraz sa tam pripája tretí jazdný pruh, ktorý priebežne prechádza do odpájacieho pruhu. Prv asi v strede bol vyhadzovač, ktorý nútil vodičov, ktorí sa pripojili a následne odbočovali vpravo, preradiť sa do stredného pruhu a naspäť, čím sa výrazne znížila priepustnosť aj v priamom smere.

2. Radenie sa dopravy do cieľových jazdných pruhov z dostatočným predstihom, tak aby preradenie mohlo prebiehať v plnej rýchlosti, to tiež nie je samozrejmosť, aj keby mala byť.

3. Zmena dopravného značenia v noci? Že by sme začali preberať organizovanie dopravy z Japonska? Tam čo sa dá, to sa robí v noci. V Bratislave keď sa niečo malo v pondelok na obed začať meniť, tak už v piatok pred obedom, pred maximom týždennej dopravnej špičky sa rozmiestnilo obmedzujúce dopravné značenie. Keď som zisťoval prečo tak zavčasu, dostal som odpoveď, veď to robíme len jeden v pracovný deň vopred.

4, Začíname dnes v noci. Takáto operatíva je tiež niečo výnimočné, väčšinou sa len rozpráva o ďalekom nešpecifikovanom horizonte, len nie dnes.

Záver:

Ste hore, nesníva sa Vám.