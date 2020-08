Vodič kamióna rýchlou reakciou zabránil dopravnej nehode na vjazde na diaľnicu D2 od Bergu

Dávno som nedostal také množstvo podnetov, ako za posledné tri dni, k situácii v Bratislave, k miestu kde sa pripája cesta od Bergu I/61 na diaľnicu D2. Jeden čitateľ mi poslal aj video, ktoré sa oplatí pozrieť si.

Niekoľko dní dozadu mala cesta I/61 od Bergu na diaľnicu plnohodnotný pripájací pruh. Dnes ho už nemá a cez pôvodné miesto jazdia kamióny rýchlosťou 90 km/hod a osobné vozidla rýchlosťou aj 130 km/hod. Najhoršie je to, že viacerí vodiči si ani neuvedomili, že tam už nie je pripájací pruh a že musia mať výkonné vozidlo a športového ducha, aby dokázali v hustej premávke adekvátne zrýchliť.

Odporúčam si pozrieť nasledujúce video od jedného z čitateľov.

video //www.youtube.com/embed/R0p6Cv6IxQI

Komentár k videu:

Vodič kamióna má povinnosť ísť v pravom jazdnom pruhu a tak aj ide. Do jazdnej dráhy mu vbehne osobné vozidlo z cesty I/61. Nebyť pohotovej reakcie vodiča kamióna, ktorý stihol kamión spomaliť, došlo by k nárazu kamióna do ľavých bočných dverí osobného vozidla. Bočný náraz do osobného vozidla je ten najrizikovejší, lebo tam nie sú deformačné zóny ako v prednej a zadnej časti osobného vozidla a štatistika mŕtvych by pravdepodobne o nejaké to číslo poskočila do červených čísel.

Kto by bol na vine?

Z videa a znalosti situácie je zrejme, že chybu spravil vodič osobného vozidla. Ale mám aj analytické otázky: či vodič osobného vozidla mal možnosť na základe niečoho vedieť, že voči predchádzajúcim dňom, tam už nie je pripájací pruh a na základe čoho mal vodič kamióna vedieť, že tam je nejaká križovatka, aby zvýšil opatrnosť hoci má prednosť?

Vedomostná sťaž:

Kto prvý správne odpovie na nasledujúce dve otázky aj s výstižným zdôvodnením prečo to tak je, získa odmenu 10 Euro, ktorú mu pošlem nasledujúci pracovný deň, po oznámení IBAN v súkromnej pošte.

Dopravné značenie od Bergu po zmene dopravného značenia by malo vodiča informovať, že už tam nie je pripájací pruh. Čo myslite, ktoré dopravné značenie je v smere od Bergu osadené?

Dopravné značenie od Bergu verzia 1 (Jozef Drahovsky)

Dopravné značenie od Bergu verzia 2 (Jozef Drahovský)

Dopravné značenie od diaľnice D2 po zmene dopravného značenia by malo vodiča informovať, že tam je nejaká križovatka, kde má vodič idúci z diaľnice D2 prednosť. Čo myslite, ktoré dopravné značenie je v smere od diaľnice D2 osadené?

Dopravné značenie od diaľnice D2 verzia 1 (Jozef Drahovský)

Dopravné značenie od diaľnice D2 verzia 2 (Jozef Drahovský)

Záver:

Situácia v danom mieste je veľmi nebezpečná, dávajte si pozor, nech prichádzate po ktorejkoľvek ceste. Piatok 21.8.2020 zasadali kompetentní, ktorí rozhodli o ďalšej zmene dopravného značenia. Keď bude zmena zrealzovaná, tak tento článok doplním o nové informácie.