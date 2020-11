Dopravná nehoda predsedu parlamentu a plný zelený signál

Polícia aj na Facebooku hľadá svedkov nehody vládneho vozidla, ktoré viezlo predsedu parlamentu a civilného vozidla v Bratislave v križovatke I/63 - Ulica Svornosti a III/1030 - Mramorová ulica.

Práve tento týždeň sa mi stalo, že som odbočoval vľavo počas plného zeleného signálu. Videl som oproti idúce auto, ktoré sa veľmi rýchlo blížilo. Preto som v križovatke zastavil vozidlo tak, aby auto z protismeru mohlo cez križovatku prejsť. Lenže to sa nepáčilo vodičovi za mnou, ktorý začal vytrubovať prečo nejdem.

Pre neznalých citujem povinnosti vodiča zo zákona 8/2009 Z. z. a vykonávacej vyhlášky 30/2020 Z. z. čo všetko je povinný vodič, ak na plný zelený signál odbočuje v križovatke vľavo.

30/2020 Z. z. Vyhláška o dopravnom značení

§ 15 Svetelné signály pre vozidlá

(2) Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča, ak svieti

a) signál červenej farby „Stoj“; vodič musí zastaviť pred križovatkou,

b) signál žltej farby „Čakaj“; pri rozsvietení tohto signálu počas rozsvieteného signálu červenej farby sa vodič musí pripraviť na jazdu a pri rozsvietení samostatného signálu žltej farby vodič musí zastaviť pred križovatkou, pričom ak je pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde,

c) signál zelenej farby „Voľno“; vodič smie pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.

To dodržanie pravidiel cestnej premávky písmena c je uvedené v:

8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke

§ 19 Odbočovanie

(4) Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch, vozidlám idúcim vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho ľavej strane a chodcom prechádzajúcim cez vozovku.

Odporúčam si uvedomiť ďalšie dôležité ustanovenie 30/2020 Z. z., ktoré pozná len málo dopravných projektantov.

§ 15 Svetelné signály pre vozidlá

(6) Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky znamená, že premávka protiidúcich vozidiel je zastavená signálom červenej farby v tvare plného kruhu a vodič môže odbočiť vľavo.

Vytrubovanie vodiča za mnou som odignoroval a čakal na vozidlo v protismere. Lenže to vozidlo ako rýchlo bolo rozbehnuté, tak rýchlo pred semaforom zastalo. Keď sa tak stalo dokončil som odbočenie vľavo.

Skutočnosť bola taká, že nervózny vodič za mnou bol domáci vodič, ktorý vedel, že ak daný smer má plný zelený signál, tak vozidlá v protismere majú celý čas plný červený signál aj keď v križovatke chýba signál zelenej farby v tvare šípky v protiľahlom rohu križovatky.

Teraz to už o tej konkrétnej križovatke viem aj ja. Problém nastane vtedy, keď sa zmení časovanie križovatky, alebo keď takto naučený vodič si bude myslieť, že každá križovatka v Bratislave je robená tak, že ak z jednej strany je plný zelený signál, tak z opačnej strany je plný červený signál.

Obr. 1. Signál zelenej farby v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky. Zdroj Wikipédia a dnes už dožívajúca vyhláška 9/2009 Z. z. ale v nej si jej autor dal záležať na obrázkoch podstatne viac, ako autor novej vyhlášky 20/2020 Z. z.

Ako funguje svetelná signalizácia v križovatke Ulica Svornosti a Mramorová ulica?

Po medializovanej nehode som tam zašiel pozrieť si svetelnú signalizáciu, jej časovanie a skúsil odbočenie vľavo. Je tam použitý v oboch smeroch plný zelený signál. Lenže nie je tam časovanie také, pri ktorom by počas celej doby bol z oboch strán zelený signál, ale ani také, že ak je z jednej strany zelený signál tak z druhej strany je červený signál.

Je tam niečo medzi tým. Pre vodiča od Bratislavy naskočí zelená, pričom vtedy je zelená z oboch strán. Chvíľu pred koncom cyklu sa v protismere zmení zelený signál na červený signál aby vozidlá odbočujúce vľavo mohli križovatku opustiť skôr, než zelenú dostanú vozidlá zboku. Lenže chýba signál zelenej farby v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, ktorý by vodičov informoval o tom, že vozidlá v protismere majú červený signál a odbočiť je možné bez rizika.

Praktická skúsenosť jazdy cez križovatku Ulica Svornosti a Mramorová ulica:

Obr. 2. Prichádzam po ulici Svornosti od Bratislavy. (Jozef Drahovský)

Obr. 3. Ľavo - rovno - pravý jazdný pruh. (Jozef Drahovský)

Obr. 4. Zvislé dopravné značenie hovorí, že ľavý jazdný pruh je pre odbočenie vľavo a pravý je pre jazdu rovno a vpravo. (Jozef Drahovský)

Obr. 5. V mojom smere je plný zelený signál a vozidlá v protismere majú tiež plný zelený signál. (Jozef Drahovský)

Obr. 6. Vidím v protismere prichádzajúci autobus ako spomaľuje. Ja vchádzam do križovatky ešte na zelený signál. (Jozef Drahovský)

Obr. 7. V protiľahlom rohu križovatky nie je zelený signál na opustenie križovatky, preto odbočenie dokončujem, až keď je zrejmé, že vozidlá v protismere zastavujú. (Jozef Drahovský)

Ako sa možno uvedená nehoda stala?

Podľa fotografií a doterajších informácii sa domnievam, že biele vozidlo išlo po ulici Svornosti od Bratislavy a odbočovalo na plný zelený signál vľavo, pričom vodič si myslel, že vozidlá v protismere už majú červený signál. Vládne vozidlo išlo po ulici Svornosti v smere do Bratislavy a ešte stále malo plný zelený signál. Následkom tohto stavu došlo k stretu vozidiel, pričom pre biele vozidlo, ktoré zatáčalo vľavo bol samotný náraz takmer čelný a pre vládne vozidlo, ktoré išlo rovno, to bol náraz do ľavej prednej časti, čím na pasažierov v aute pôsobili aj výrazné bočné sily a spôsobili okrem iného zranenie krčnej chrbtice. To, že išlo aj o bočný náraz je zrejmé aj z fotografie kde sú vidieť na vládnom vozidle vybuchnutý bočný airbag a deformovaná predná časť karosérie okolo ľavého predného kolesa.

Obr. 8.Stav po nehode. (Polícia - Facebook)

Obr. 9. Poškodenie bieleho vozidla. Deformácia je taká ako pri čelných nárazoch. (Polícia - Facebook)

10. Poškodenie vládneho vozidla, z ktorého je zrejmé že náraz bol do ľavého predného rohu vozidla. (Polícia - Facebook)

Obr. 11. Pri pohľade na vládne vozidlo z pravej strany vidno vo vnutri vybuchnutý aj bočný airbag. (Nový Čas)

V čom je podstata problému?

Problém je ten, že v Bratislave máme pri plnej zelenej drvivú väčšinu križovatiek takú, že protismer má červený signál, ale vodičov o tom neinformujeme signálom zelenej farby, v tvare šípku v protiľahlom rohu križovatky.

Na jednej strane s narastajúcou hustotou dopravy je problém keď sa v križovatke vyskytnú opatrní vodiči, lebo čakaním na vozidlá v protismere znižujú priepustnosť križovatiek. Na druhej strane je problém keď rýchlo idúci vodiči zabudnú, že sú v inej križovatke, kde protismer má tiež plnú zelenú, čo končí nehodami.

Najhoršie je keď máme križovatku riadenú tak, ako na ulici Svornosti / Mramorová, že niekedy má protismer plnú zelenú a niekedy plnú červenú a vodičom to neoznámime.

Záver:

Ešte bude veľa dopravných nehôd, kým úradníci sa rozhodnú, že vodiči vo všetkých križovatkách budú pravdivo informovaní.

Verím, že v diskusii čitatelia napíšu skúsenosti s križovatkami v ich blízkosti. Či pri plnej zelenej má protismer tiež plnú zelenú, alebo plnú červenú, alebo zhruba polovica doby je plná zelená a polovica doby plná červená a či sa to vodičom v protismere oznamuje alebo nie.