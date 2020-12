Zmení sa na Slovensku lockdown na blackout?

Na tému pandémie som sa doteraz nevyjadroval. Ale keď čítam jeden nezmysel za druhým, tak sa to už nedá.

1.4.2020 premiér vyhlásil, že zavedie na Slovensku blackout na niekoľko týždňov.



Termín blackout priamo znamená rozpad elektrickej siete. Nepriamo sú to extrémne následky pre domácnosti, hospodárstvo a bezpečnosť. Vypadne chladnička, mraznička, kúrenie, chladenie a všetko na elektrinu a nielen v domácnostiach, ale aj vovýrobe, nemocniciach, v skladoch, mraziarniach a podobne.



Navyše na simulátore vo Viedni, na zariadení technickej univerzity, som viac krát skúšal riadiť energetickú sieť Rakúska tak, aby blackout nenastal, preto ma premiérové vyhlásenie na tému cielený blackout na Slovensku, riadne zaskočilo.

Napísal som na tú tému článok aj s fotografiami z rakúskeho trenažéra, ale nezverejnil ho, lebo mi došlo, že išlo o prvoaprílový žart premiéra.

Informácia z facebooku

16.12.2020 Vláda chce solidaritu hypermarketov.

Citujem: „Obchodné reťazce na volanie malých podnikateľov, ktorí ich vyzvali, aby počas lockdownu nepredávali spotrebný tovar, nezareagovali. No zareagovala vláda po rokovaní pandemickej komisie a zastala sa malých. Sortiment tovaru v hypermarketoch by mal byť obmedzený a upravovať ho má vyhláška ministerstva zdravotníctva.“

Podľa mňa je takáto požiadavka v zmysle známeho porekadla: „Keď mi zdochne koza, nech susedovi dve“.

Podľa jej logiky, tí čo majú len kamenné predajne predávať nemôžu, tak by nemali môcť predávať ani tí, čo majú internetové predajne. Takýmto spôsobom postupne dôjdeme k tomu, že veľké elektrárne by mali byť solidárne s malými a firemnými a tiež by mali prestať dodávať elektrickú energiu.

Potom sa lockdown skutočne zmení na blackout. Bez elektriny nepôjde ani prečerpávanie vody, plynu, kúrenie a následnej zime vymrie časť obyvateľstva v zmysle iného porekadla „Čím horšie tým lepšie!“

Záver:

Začnite rozmýšľať aj v súvislostiach.