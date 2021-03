Psychotesty pre vodičov a politikov

Na základe rozborov viacerých nehôd bolo zistené, že vznikli nie z dôvodu neznalosti v oblasti odbornosti, ale z dôvodu mentálneho nastavenia a psychiky daného vodiča, pilota, kapitána alebo človeka riadiaceho dané zariadenie.

Z tohto dôvodu boli zavedené okrem vedomostných testov aj psychotesty. Najprv boli psychotesty pre najnebezpečnejšie dopravné prostriedky ako sú bojové lietadlá so zbraňovými systémami. Neskôr pribudli psychotesty pre pilotov civilných lietadiel, kapitánov lodí, vodičov autobusov a kamiónov a pre niektorých držiteľov zbraní.

Ako stúpajú kontrolné schopnosti spoločnosti a kvalita psychotestov, tak stúpa aj počet povolaní a činností kde sa psychotesty vyžadujú.

Boli návrhy aby psychotesty boli povinné aj pre pilotov malých lietadiel, kapitánov malých plavidiel, vodičov osobných áut, motoriek a aj bicyklov. Tieto návrhy neprešli, lebo bolo vyhodnotené, že v prípade zlyhania jedinca je malý dopad na spoločnosť.

Naopak psychotesty sa rozšírili do rozsahu aj hĺbky pre tie povolania a činnosti, ktoré v prípade zlyhania jedinca predstavujú veľké nebezpečie pre spoločnosť. Napríklad riadenie jadrovej elektrárne.

Nie je to tak dávno, čo sa na Slovensku zaviedli psychotesty pre držiteľov niektorých zbraní, pre vodičov autobusov, kamiónov a niektoré ďalšie povolania a činnosti.

Na základe dnešnej situácie si myslím, že je načase rozšíriť zoznam povolaní a činností pri ktorých je potrebné prejsť vedomostnými testami a psychotestami, lebo v prípade zlyhania jedinca hrozí veľké nebezpečie pre spoločnosť ako celok.

Napríklad každý kandidát do volieb Národnej rady SR, ale aj do mestských zastupiteľstiev a podobne, by mal absolvovať k tomuto účelu vedomostný test a psychotest so zameraním na riadenie štátu alebo obce. Výsledky týchto testov, by mali byť verejne dostupné v kandidátskej listine, papierovej aj elektronickej, aby voliči mali možnosť si vyberať aj na základe týchto parametrov, aby v kritických situáciách nezostali prekvapení, komu dali svoju dôveru.

Záver: