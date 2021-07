Stretnutie s občanmi ohľadom parkovacej politiky v Krasňanoch

Dnes 14.7.2021 v Krasňanoch sa konalo stretnutie s občanmi ohľadom parkovacej politiky a diskusia bola pomerne búrlivá.

Účasť predstaviteľov za mesto aj mestskú časť bola pomerne bohatá a prišlo aj veľa ľudí, viď fotografia. Na úvod primátor Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo predstavil základné veci ohľadom parkovacej politiky a nasledovala diskusia.

Obr. 1. Účasť (Autor fotografie: Jozef Drahovský)

Obr. 2. Štatistika. Momentálne je 1107 parkovacích miest a v noci parkuje 1429 vozidiel. Po vyznačení má byť 1258 parkovacích miest. (Mesto Bratislava)

Obr. 3. Ako by to malo byť. Cena za parkovanie bude 1,5 € za hodinu počas pracovného dna, pričom rezidenti to budú mať paušálne zaplatené formou rezidentskej karty. (Mesto Bratislava)

Diskusia:

Diskutovalo sa pomerne dlho. Väčšina diskutujúcich poukazovala na konkrétne problémy. Poznamenal som si nasledujúce témy:

Diskutovalo sa o logike veľkosti parkovacích zón. Nepáčila sa veľkosť zóny Krasňany, niektorí požadovali aby celá Rača bola jedna zóna, niektorí požadovali aby celá Bratislava bola jedna zóna. Naopak iní požadovali aby zóna bola takmer po uliciach a iný tam neparkovali.

Bolo kritizované otočenie niektorých jednosmerných ulíc bez upozornenia vopred. Niektorí tú istú zmenu si pochvaľovali, iným sa nepáčila.

Bolo kritizované parkovanie v šikmých boxoch cúvaním. Čo bolo hneď zmysluplne vysvetlené a aj pochopené.

Miestny poslanec a nie jeden, sa sťažoval, že sa nemohol dostať k projektu dopravného značenia a keď sa k nemu dostal, tak už sa nedalo nič meniť.

Bolo kritizované predlženie intervalu električiek z 5 na 6 minút.

Najväčšia kritika do počtu diskutujúcich bola na adresu spôsobu vyznačenia parkovacích boxov. Niekde boli parkovacie boxy vyznačené pred vchodmi alebo vjazdami do dvorov a areálov. Na veľa miestach sa po nakreslení veľkých parkovacích boxov výrazne znížila možnosť zaparkovania. Občania sa dožadovali na niektorých miestach vyznačiť parkovacie pruhy namiesto parkovacích boxov. Najprv bolo povedané, že vyznačenie každého parkovacieho boxu požadoval Krajský dopravný inšpektorát, čo bolo následne dementované. Nepoužiť parkovacie pruhy a vyznačiť každý parkovací box sa rozhodol projektant dopravného značenia.

Viacerí sa vyjadrili v tom, že chápu potrebu parkovacej politiky, ale nerozumejú niektorým veciam. Niečo bolo ihneďvysvetlené, niečo by si vyžadovalo viacej času než bolo k dispozícii.

Boli požiadavky aj zo strany chodcov s kočíkmi aj cyklistov. Vznikol aj rozpor ako si veci predstavujú mladý a ako seniori, najmä pri trasovaní autobusov MHD.

Boli aj požiadavky, ktoré vyvolali všeobecné prekvapenie, napríklad parkovanie 5 vozidiel na byt a bezplatne.

Moje zhodnotenie:

Podľa mňa dve tretiny diskutovaných problémov spôsobil samotný projekt dopravného značenia, ktorý nerešpektoval miestne pomery a nebol počas prípravy konzultovaný s občanmi. Vyzerá to tak akoby projektant robil projekt od stola, bez osobnej návštevy daných ulíc. Inak si neviem predstaviť, že by prehliadol vjazd do dvora, pred ktorým nakreslil parkovacie miesta. Jednu tretinu diskutovaných problémov spôsobila nedostatočná informovanosť o detailoch parkovacej politiky.

Obr. 4. Aj pred vjazdom do tohto areálu boli vyznačené parkovacie boxy, ktoré až následne boli prekreslené na vjazd. Všimnite si v strede zamaľované T. (Autor fotografie: Jozef Drahovský)

Reakcia primátora:

Zaujímavé bolo ako zareagoval Primátor Matúš Vallo. Spolu so svojimi spolupracovníkmi si vypočul konkrétne pripomienky občanov, zapísal si ich, prisľúbil nápravu alebo prehodnotenie a dohodol ďalšie pracovné stretnutia. Musím pochváliť takýto konštruktívny prístup, najmä ak boli aj priame slovné útoky zo strany niekoľkých diskutujúcich.

Záver:

Ide o pilotný projekt mesta, pri ktorom sa dalo očakávať, že nie všetko pôjde na prvý krát bez problémov. Ukázalo sa, že žiaden projektant dopravného značenia nemá možnosť poznať všetky miestne pomery. Preto je potrebné s miestnymi občanmi konzultovať dopravné značenie ešte počas tvorby projektu a nie až po jeho schválení a nakreslení na vozovke.